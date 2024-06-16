Чи будуть "м'ясні штурми": комбат з 3-ї ОШБр розповів, навіщо набирає ув'язнених у свою бригаду

За його словами, колишніх в'язнів розподілятимуть в звичайні підрозділи. Спецпідрозділів, на кшталт радянських штрафбатів чи російських "Шторм Z", не буде.

Практика об’єднання колишніх в’язнів в окремі підрозділи для використання у "м’ясних штурмах" є суто російською і неприйнятна для ЗСУ.

Про це командир 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр Дмитро Кухарчук на позивний "Сліп" сказав в інтерв'ю "Армія TV".

За його словами, колишніх в'язнів, які вступили до війська, розподілятимуть в звичайні підрозділи по одному, або по двоє на відділення.

"В одні підрозділи не можна об’єднувати, бо це буде штрафбат і це дуже погана історія. Наслідки – це відіб’є бажання далі йти мобілізовуватись іншим ув’язненим. Бо якщо це разова історія, це буде аналог російського "Шторм Z", – сказав Кухарчук.

"Сліп" наголосив, що Україні не вдасться повторити російський сценарій, коли зеків тисячами кидали на "м'ясні штурми", як це було скажімо у Бахмуті.

"Якщо хтось хоче таку концепцію реалізувати, то треба пам’ятати, що в російських тюрмах сиділо близько 700 тисяч людей, в українських – 30 тисяч, тому реалізувати історію про "м’ясні штурми" є нереально для України. Такий підхід мав би і дуже негативний імідж для України на міжнародній арені" – наголосив Кухарчук.

Боєць пояснив, навіщо залучати в'язнів до бойових дій. По перше, є брак кадрів, адже цивільні люди не дуже сильно хочуть іти воювати. По-друге, є багато світових прикладів, коли ув’язнені, які виходили з в'язниці на війну досить добре себе показували.

"Не так багато є людей, які здатні на вчинок, а на війні це дуже важлива якість. Я щиро впевнений, що ці люди себе ще дуже добре проявлять і багато хто з них навіть доросте до командної посади", – певен "Сліп".

За його словами, представники 3-ї ОШБр вже об’їздили всі тюрми в країні, "взяли людей на олівець". Потім з кожним ув'язненим проводять особисті співбесіди, під час яких враховують велику кількість моментів, починаючи зі статті ув’язнення, стану здоров’я і морально-психологічного стану.

"Я розумію, що не буде все ідеально, буде частина людей які підуть у СЗЧ (самовільне залишення частини – Ред.), буде частина людей, яка буде себе погано проявляти. Якщо ми говоримо про добровольців в тюрмах, то вони представляють собою зріз українського суспільства – не ідеальний, бо якби був би ідеальний, то давно перемогли б", – сказав військовий.

Нагадаємо, 8 травня Рада ухвалила закон №11079-1, який дає дозвіл деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав ЗСУ. Володимир Зеленський 17 травня підписав цей документ.

В Офісі генпрокурора відповіли, скільки засуджених вже вступили до лав ЗСУ.

Раніше військовий, коментуючи мобілізацію засуджених, заявив про ризики для армії від "блатних".

Читайте також:

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Перший БАТАЛЬЙОН українських ексув'язнених вже поруч з фронтом. ЕКСКЛЮЗИВ ТСН.Тижня

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.