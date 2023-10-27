Чи будуть мобілізованих в Україні відправляти працювати на ВПК: Данілов відповів

За його словами, цим питанням будуть займатися військові.

В Україні рішення про те, чи будуть мобілізованих громадян нашої держави залучати до військово-промислового комплексу, вирішуватимуть профільні служби.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Я хочу зауважити, що те, що стосується мобілізації, у нас займаються відповідно військові. І це питання, перш за все, їх царини. І якщо буде потребувати наш військово-промисловий комплекс додаткових людей, яких треба залучати, то це рішення мають приймати військові. Саме військові приймають рішення, де має служити та чи інша людина. Ви знаєте, що у нас тут примусу як такого немає”, - сказав Данілов.

Також він додав, що кожна мобілізована людина, перш за все, має пройти навчання. Вже після цього почне захищати нашу державу.

Член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в інтерв’ю “УП” нещодавно зазначив, що зараз на багатьох підприємствах не вистачає кваліфікованих спеціалістів. Тож після мобілізації може стати в нагоді фаховість людини, внаслідок чого її можуть направити на ВПК.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов розповів, скільки людей втрачають росіяни на фронті в Україні.

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