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Чи будуть нові ракетні та дронові атаки на Україну: Ігнат пояснив плани окупантів

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Чи будуть нові ракетні та дронові атаки на Україну: Ігнат пояснив плани окупантів

Окупанти не планують припиняти обстріли України / фото ілюстративне / Фото: ГУ НП в Херсонській області

Удари по Україні будуть продовжуватися, окупанти не планують припиняти використовувати терористичні методи ведення війни.

Російські окупанти не планують припиняти обстріли України. Для цього вони, як і раніше, будуть використовувати ракети різного типу та дрони-камікадзе. Водночас відсутність обстрілів столиці в останні дні не свідчить про загальне зменшення атак.

Про це в ефірі телемарафону повідомив полковник, речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, окупанти не відмовляються від терористичних методів ведення війни. 

"Зокрема, балістичними ракетами, маю на увазі С-300, б'є. Ну і БПЛА будуть надалі застосовувати. На це є багато причин, чому вони це роблять. Бувають дні, коли є більше обстрілів, але коли менше. Якщо ми вже три дні не бачили обстрілів - це не значить, що треба розслаблятися і вони зменшилися. Ворог вирішив собі таким чином спланувати. Може, ведуть якусь підготовку. Може, десь на інших напрямках переорієнтовують свої сили", - зазначив Ігнат.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили чергового російського полковника, який був в загоні Кадирова.

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Дата публікації
Перегляди
1020
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