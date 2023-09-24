Чи будуть окупанти перебазовуватися з Криму після успішних атак України: відповідь ВМС

Росія намагається вберегти свої військові об’єкти в окупованому Криму від українських атак. Однак після останніх атак ЗСУ ситуація змінюється.

Про це заявив Дмитро Плетенчук, речник ВМС ЗС України.

"Показовим є те, що вони заговорили про вивезення музеїв з Криму - під благовидним приводом, але це вже початок. Так само вже інформація надходить, ми всі маємо там знайомих, і деякі колаборанти зрозуміли, що треба кудись переміщуватися. А що стосується флоту - Азово-Чорноморський регіон в принципі замкнений, досить невеликий, і там особливо сховатися немає де. Незалежно від того, в Азовське море вони щось переведуть чи навпаки. В Азовському морі в порту Бердянськ чудово згорів великий десантний корабель "Саратов". Звісно, коли буде звільнено південь Запорізької області або Донецької, всі ці кораблі стануть більш доступними цілями. Вони можуть спробувати відвести щось у Новоросійськ, до міжнародно визнаних берегів РФ", - сказав він.

"Тим не менше, головна військова база у них перебуває в Севастополі. Завантаження "Калібрів" вони роблять лише там, тому ситуація має стати настільки для них складною, щоб вони залишили цю базу, що скоріш за все залишати в той момент вже не буде чим", - додав він.

Нагадаємо:

22 вересня ракети атакували штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Будівля зазнала пошкоджень, виникла пожежа. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив удар і попередив про ймовірність повторної атаки. За пів години після атаки в Севастополі ввімкнули сирени й оголосили евакуацію в низці дитячих та освітніх закладів.

У ССО назвали операцію зухвалою та кропіткою роботою, яка дозволила вчасно й точно уразити штаб Чорноморського флоту РФ. Зазначається, що удару було завдано під час проведення наради керівного складу російського флоту в тимчасово окупованому Севастополі.

Очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що внаслідок удару загинули та були поранені керівники російського штабу Чорноморського флоту.

У Міноборони РФ заявили, що внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту пошкоджено "історичну будівлю". Також російські пропагандисти запевняли в успішній роботі російської ППО, яка начебто збила "усі п'ять українських ракет".

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