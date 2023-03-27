Чи будуть окупанти ще масовано обстрілювати Україну: військовий аналітик пояснив

Проте гатити російські окупанти по території нашої держави ще можуть. У них залишилися далекобійні ракети.

Про це в рамках телемарафону розповів військовий аналітик Олексій Гетьман.

“Росіяни несуть нам загрозу. У них залишилось плюс-мінус 15% далекобійних високоточних ракет, які у них були. Це ракети, які можуть вражати нашу територію вглиб. Є прикордонні області і у ворога є багато ракет С-300. Вони зараз змінюють цей зенітно-ракетний комплекс на С-400. Ті ракети, які були в С-300 не можуть бути використані з С-400, у них інший калібр. Ці ракети треба утилізувати. Що вони зробили? Вони переробили їх в балістичні — не далекобійні і не високоточні, літають на 200-250 км, а на прикордонні області у них до 7 тисяч цих ракет і вони можуть нас масовано обстрілювати”, - наголосив Олексій Гетьман.

Він також додав, що росіяни почали використовувати авіацію, плануючі бомби, які можуть вражати наші цілі на відстані до 50 км вглиб.

“Тобто великі обстріли, скоріш за все, будуть, але не такі масовані, як були раніше. Скоріш за все, це будуть точкові обстріли по якомусь об’єкту, а от шахеди, С-300, плануючі бомби для прикордонних областей, на жаль, становлять небезпеку. Плануючі бомби ФАБ-500 — це розроблена в СРСР 500-кілограмова авіаційна бомба. Росіяни можуть їх переробити, вони можуть не заходити в зону ураження нашої ППО, кидати цю бомбу і тікати, а бомба далі планує і є дуже руйнівною”, - зазначив військовий аналітик.

Нагадаємо, що у МЗС Китаю через погрози Путіна кажуть, що ні за яких умов не можна розв’язати ядерну війну.

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