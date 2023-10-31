Чи будуть повістки приходити в “Дію”: в Міноборони розкрили правду про смарт-мобілізацію

Це проєкт, через який можна систематизувати заявки, які надходять щодо доєднання до лав ЗСУ.

Міністерство цифрової трансформації працює над пілотним проєктом смарт-мобілізації. Після заяв міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова почалися розмови про повістки в “Дії”.

Чи дійсно це так, розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

Мета проєкту

“Смарт-мобілізація — це пілотний проєкт, який передбачає можливість військовозобов’язаного, тобто людини, яка вирішила вступити до Сил безпеки і оборони — а ми знаємо, що зараз армія є найбільшим роботодавцем в країні, — обрати спеціальність, за якою він може доєднатися до лав армії”, — каже заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

За її словами, це пілотний пробний проєкт, який зараз відтестовується на операторах безпілотників, тобто на операторах дронів. Власне після цього, зазначила Черногоренко, буде можливість масштабувати і розгорнути цей проєкт на решту військових спеціальностей.

Це треба зробити для того, каже вона, щоб людина, яка планує доєднатися до захисту своєї батьківщини, могла проаналізувати, якими навичками вона зараз володіє, що в неї найліпше виходить, і вже цільовим чином доєднатися до лав армії, прийти і заявити про те, що вона хотіла б і була б найбільш ефективною саме в такому призначенні.

Чи дорівнює смарт-мобілізація повісткам через “Дію”?

“Вважаємо, що це дуже перспективний проєкт. Це може заснувати підхід щодо рекрутингу в армії, щодо можливості маршрутизації вже військовослужбовців в ті підрозділи, військові частини, бригади, де вони будуть найбільш ефективними. А це, власне, і є наша мета — ефективно захищати державу і знищувати ворога”, — наголосила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

“Це виключно пілотний проєкт, через який ми зможемо систематизувати заявки, які надходять щодо доєднання до ЗСУ і проведення по суті за руку військовозобов’язаного, аби найбільш цільовим чином зайняти саме ту посаду, яку він вважає за потрібне для себе зайняти”, — прокоментувала вона.

“Ми вважаємо, що для того, щоб військовий був повністю впевнений в своїх навичках, в тому, що він готовий, ми маємо повністю переглянути підходи до навчання, зробити це навчання максимально сучасним. Власне в дронах ми бачимо величезне зрушення і вважаємо, що за цим майбутнє і військовослужбовець зможе навчитися, наприклад, бути оператором дрона”, — розповіла Черногоренко.

Смарт-мобілізація і ТЦК

Вона наголосила, що ТЦК вже зараз мають доступ до реєстру військовозобов’язаних і мають можливість частково цифровізовувати свою роботу і власне працювати з реєстром.

“Ми намагаємося цей реєстр підтримувати в актуальному стані для того, щоб центри комплектування могли швидше без корупції опрацьовувати свої задачі. Власне для цього і слугує реєстр військовозобов’язаних”, — резюмувала заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Нагадаємо, в Україні планують запустити пілотну версію смарт-мобілізації. У Міцифри вважають, що таке нововведення дозволить громадянам самостійно обирати спеціалізацію, на яку вони бажають мобілізуватись.

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