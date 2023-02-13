Чи будуть повістки у "Дії" і як трансформують ВЛК: голова Мінцифри розповів

Мінцифра не планує відправляти повістки у "Дії", не буде і цифрового військового квитка для українців призовного віку. Робота ведеться над іншими проєктами у військовій сфері.

Про це розповів голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, зараз Мінцифри та Міноборони пропрацьовують цифрове посвідчення ветерана і можливість отримувати сервіси онлайн для ветеранів.

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"Є ще багато проблем, які потрібно вирішити, і я вважаю, що цими проблемами треба займатися. Тому повісток в "Дії" не буде, а над іншими сервісами (для військових, - ред.) бувають різні обговорення, але нічого немає в роботі", - сказав міністр цифрової трансформації України.

Крім того, наразі Мінцифри працює ще над трансформацією військово-лікарських комісій (ВЛК). Планується впровадити медичні електронні системи в госпіталях.

"Це комісії, через які проходять ветерани, які отримали поранення на полі бою. І зараз там є нелюдська бюрократія, так не можна ставитися до ветеранів. Тому ми допомагаємо цифровізувати цей напрямок, впровадити медичні електронні системи в госпіталях", - пояснив Федоров і додав, що результату у проєкті щодо ВЛК хочуть досягнути в найближчі пів року.

Нагадаємо, керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік анонсував, що в застосунку "Дія" може з'явитися новий сервіс – електронний військовий квиток. Як його впроваджуватимуть і як працюватиме сервіс, поки ще невідомо.

Як повідомлялося, в Україні від 30 грудня 2022 року видають "нові" повістки. Вони складені на бланках нового зразка і відрізняються лише кількома пунктами. Потенційний призовник має право відмовитися від "старого" документу.

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