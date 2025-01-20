Чи будуть росіяни наступати на Дніпропетровщину у разі захоплення Покровська – відповідь експерта

Відстань від лінії фронту до адмінкордону Дніпропетровської та Донецької областей продовжує скорочуватися. Ймовірно, росіяни будуть у разі захоплення Покровська, росіяни будуть наступати далі на захід, у напрямку Павлограда.

Такою думкою в ефірі телеканалу FREEДОМ поділився керівник військових програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук.

"Теоретично можна припустити можливість наступу росіян із Покровська на захід, у бік Павлограда [Дніпропетровської області]. Але в даному випадку в них недостатньо ані сил, ані ресурсів для такої операції", – вважає експерт.

Більш ймовірним Лакійчук вважає варіант, що у разі захоплення міста Покровськ росіяни рухатимуться в напрямку Костянтинівки.

"Я продовжую дотримуватися тієї версії, що в разі захоплення Покровська росіяни рухатимуться на північ, уздовж траси "Покровськ – Костянтинівка". З метою розгрому Костянтинівки і, відповідно, Дружківки, Краматорська – всієї цієї агломерації, одночасними фронтальними ударами, наступаючи з боку Торецька і Часового Яру. А далі – операція з ліквідації фланговими ударами Сіверського виступу, зокрема і з Лиманського напрямку, де зараз поновлюються активні дії противника", – сказав він.

Експерт наголосив, що РФ не відмовляється від мети захопити Донецьку область у її адмінмежах. Натомість просування в бік Дніпропетровщини він називає малоймовірним сценарій.

"Якщо дивитися на цю ситуацію в комплексі, то спроби дій російського командування, їхній задум стає очевидним і логічним. Так, вони можуть спробувати зайти частиною сил у Дніпропетровську область. Але що це росіянам дасть? Дійсно, зараз вони фактично вийшли на рубіж дороги "Покровськ – Межова". Це важливий логістичний напрямок, там і залізниця, і автошлях, але це другорядна все-таки траса. Якщо вони відправлять частину сил у цьому напрямку, тоді послаблять свої можливості на виконання головного завдання. Тому, я вважаю, що такий розвиток подій малоймовірний", – підсумував Павло Лакійчук.

Раніше військовий розповів про тактику росіян поблизу Покровська.

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