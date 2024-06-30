Чи будуть росіяни запускати "Калібри" з Азовського моря на постійній основі: що кажуть в ВМС

Ймовірність запуску на постійній основі російською армією ракет типу "Калібр" із акваторії Азовського моря невисока.

Про це сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Імовірність така невисока, тому що все ж таки Азовське море знаходиться ближче до нас, до наших засобів ураження. І там маневрувати (для росіян - ред.) досить складно, маршрутів рекомендованих небагато", – сказав він.

Як зазначив Плетенчук, підтверджується версія, що ворог нещодавно запустив "Калібр" із Азовського моря під час навчань.

"Вони заходили туди ударним угрупованням, відстрілялися з одного корабля і вийшли… Тобто їм треба десь особовий склад готувати. Розуміючи, що у Чорному морі все закінчиться дуже сумно для них, вони це зробили в Азовському морі. Але розраховувати, що ця акваторія буде використовуватися у такий спосіб постійно, я б не став", – прокоментував він.

Зазначимо, що за даними ВМС ЗСУ, станом на ранок 30 червня у Чорному морі перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні.

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