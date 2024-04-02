Чи розсилатимуть українцям електронні повістки: в Міноборони розставили крапки над "і"

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 2 квітня, підписав закон про запуск електронного кабінету військовозобов'язаного. В цьому законі не прописані норми вручення повісток за допомогою цієї платформи.

Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"За законом, який було ухвалено та підписано, жодного положення щодо електронного вручення повісток зараз немає", – уточнила вона.

Посадовиця додала, що е-кабінет військовозобов'язаного використовуватиметься винятково для поновлення військово-облікових даних.

Нагадаємо, в Раді підтримали важливу правку до мобілізаційного законопроєкту. Положення про демобілізацію після 36 місяців військової служби залишили, але відбуватиметься вона за однієї умови.

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