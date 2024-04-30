Чи скасовуватимуть обмеження на Великдень: у Нацполіції відповіли

Обмеження в Україні на великодні свята скасовуватися чи змінюватися не будуть. Графік комендантських годин військові обласні адміністрації також не планують.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив начальник департаменту превентивної діяльності Нацполіції Максим Ахрамєєв.

"Нічого не змінюється. Обласні військові адміністрації, наскільки мені відомо, не змінюють графік комендантської години з "нулів" до 5 ранку. Тому також звертаюся до вірян, якщо хтось збирається всю ніч провести в культовій споруді для релігійних обрядів: не порушуйте комендантської години... Будемо перевіряти, будемо звертатися до громадян. Зрозуміло, що десь будемо ставитися з порозумінням, будемо роз’яснювати, будемо проводити профілактичні бесіди, але загалом я сподіваюся на свідомість наших громадян... щоб вони не створювали додаткової роботи для поліції", – наголосив Максим Ахрамєєв.

Нагадаємо, що в суботу перед Великоднем потрібно поводитися, як годиться християнам: вшановувати Господа, нічого не святкувати та зберігати спокій і тишу.

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