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Чи будуть точитися запеклі бої під час визволення Криму: Гуменюк дала відповідь

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Чи будуть точитися запеклі бої під час визволення Криму: Гуменюк дала відповідь

Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Російські окупанти з легкістю Крим віддавати не будуть. Проте і запеклих боїв за нього не буде.

Звільнення окупованого Росією Криму буде проходити за окремим сценарієм.

Так вважає керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, запеклих боїв за півострів не буде. Його звільнення піде за іншим сценарієм. Однак за яким саме сценарієм - незрозуміло.

"Я не думаю, що так легко віддадуть Крим, як ми могли б розраховувати. Але те, що таких запеклих боїв не буде - це більш вірогідно. Скоріш за все, битва залишиться за Донеччиною та Луганщиною, а Крим пройде по іншому сценарію", - розповіла вона.

Нагадаємо, що страх Володимир Путіна втратити окупований Крим може підштовхнути його до мирних переговорів з Україною.

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Дата публікації
Перегляди
4815
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