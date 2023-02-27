Чи будуть точитися запеклі бої під час визволення Криму: Гуменюк дала відповідь

Російські окупанти з легкістю Крим віддавати не будуть. Проте і запеклих боїв за нього не буде.

Звільнення окупованого Росією Криму буде проходити за окремим сценарієм.

Так вважає керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, запеклих боїв за півострів не буде. Його звільнення піде за іншим сценарієм. Однак за яким саме сценарієм - незрозуміло.

"Я не думаю, що так легко віддадуть Крим, як ми могли б розраховувати. Але те, що таких запеклих боїв не буде - це більш вірогідно. Скоріш за все, битва залишиться за Донеччиною та Луганщиною, а Крим пройде по іншому сценарію", - розповіла вона.

Нагадаємо, що страх Володимир Путіна втратити окупований Крим може підштовхнути його до мирних переговорів з Україною.

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