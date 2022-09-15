Чи будуть удари у відповідь по військкоматам на території РФ: Жданов надав пораду російським потенційним призовникам

Україна не завдає ударів по суміжній території.

Про це сказав військовий експерт олег Жданов

"Те, що там по всій Росії горять військкомати, це вони самі. А нам і не треба буде навіть бити по цих військкоматах. Варто лише Путіну оголосити часткову мобілізацію, повірте, перше, що зроблять росіяни, спалять усі військкомати", - зазначив Жданов.

За його словами, в російських військкоматах немає електронного реєстру.

"Згорять картки мобрезерву, вони не знатимуть, кого сповіщати, куди закликати та носити повістки. І повістки згорять разом із цими картотеками. Там усе на папері. У кращому разі, є якийсь автономний місцевий комп'ютер, до якого занесено частину інформації, але якщо він згорить у пожежі, то ніхто не знайде: хто, де, до кого приписаний", - розповів експерт.

Також Олег Жданов надав пораду росіянам.

"Якщо у вас оголосять повну мобілізацію, можете сміливо йти знищувати картотеки", - додав він.

Нагадаємо, експерт розповів, коли російські еліти відправлять Путіна на пенсію.

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