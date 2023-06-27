Чи будує "Вагнер" військові бази у Білорусі та, чи є загроза для України - прикордонники відповіли

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що вони поки не фіксують будівництво баз для терористів "Вагнера" на території Білорусі.

Про це повідомляє ДПСУ.

Демченко зазначив, що українська розвідка та прикордонники уважно стежать за ситуацією у Білорусі. Він додав, що поки там не фіксується будівництво військових баз для терористів "Вагнера".

"Щодо появи інформації про можливе будівництво баз для російських найманців на території Білорусі, на цей момент таких робіт ми не фіксуємо. Водночас виключати цього не можна. За ситуацією в Білорусі активно стежить розвідка, зокрема Держприкордонслужби", – наголосив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Нагадаємо, раніше російські опозиційні ЗМІ писали, що у Білорусі почали будувати кілька таборів для найманців ПВК "Вагнер" і родичі російських бойовиків підтверджують, що військових відправляють до сусідньої країни.

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко радий вітати терористичне угруповання ПВК "Вагнер" у Білорусі, бо ЗС РБ отримають від них "цінний досвід". Втім, він не підтвердив, чи перебувають вони уже на території РБ.

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