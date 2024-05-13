Чи були фортифікації навколо Вовчанська на Харківщині: голова МВА відповів на звинувачення

У МВА запевняють, що фортифікації навколо Вовчанська будуються та зміцнюються навіть зараз.

Місцева влада запевняє, що будували фортифікаційні споруди навколо Вовчанська на Харківщині, однак через постійні обстріли росіян - це було дуже важко робити.

Про це сказав голова Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі в ефірі "Радіо Свобода" (проєкт "Свобода.Ранок").

Ба більше, він наголосив, що фортифікації будуються та зміцнюються навіть зараз, коли росіяни пішли у наступ.

"Ситуація була і є вкрай важка. Тому що саме місто дуже близько до кордону. І вести якісь будівельні роботи зараз прямо на кордоні дуже важко. Дякую будівельникам і всім, хто працював. Вкрай важко. Тому що працювати під обстрілами дуже небезпечно", - прокоментував він звинувачення із боку українського суспільства.

Гамбарашвілі запевняє, що всі оборонні роботи у напрямку Вовчанська були зроблені, "але, можливо, не так щільно".

"Вовчанськ після деокупації півтора року перебуває під постійним обстрілом. І мінометів, і артилерії. Тому я ще раз повторюю: від Вовчанська до кордону 4 кілометри. Було вкрай важко будувати фортифікаційні споруди", - додав він.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав усю актуальну ситуацію про наступ окупантів на Вовчанськ Харківської області.

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