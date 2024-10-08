Чи були шанси втримати Вугледар: комбриг 72-ї ОМБр шокував співвідношенням сил

У ворога була перевага у танках, бойових машинах піхоти, артилерійських системах, протитанкових засобах, особовому складі.

Станом на осінь 72-га ОМБр не мала можливості втримати Вугледар Донецької області. Співвідношення сил становило майже 1:9 на користь ворога.

Про це новий командир 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Олександр Охріменко розповів у інтерв’ю виданню "Главком".

Комбриг відповів на запитання, чи були взагалі шанси втримати Вугледар восени.

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"Тими силами та засобами, які були в підпорядкуванні, утримати Вугледар, об’єктивно, можливості не було. З іншого боку, ситуація на півдні Донбасу до кінця вересня так змінилася, що утримання Вугледару втрачало своє значення", – зауважив Охріменко.

Він також розповів про співвідношення українських та російських сил у боях за Вугледар. Так, бійцям ЗСУ протистояли 36-та окрема мотострілецька бригада 29-ї армії Збройних сил РФ, 39-та окрема мотострілецька бригада, 57-ма бригада, 91-й окремий стрілецький полк та інші підрозділи.

"Тобто були переважаючі сили противника і в танках та бойових машинах піхоти, і в артилерійських системах, протитанкових засобах, особовому складі. Якщо загалом оцінити бойові потенціали, співвідношення складало майже 1:9 на користь противника", – повідомив комбриг 72-ї ОМБр.

Він пояснив, що за будь-якими теоретичними розрахунками, за співвідношення сил та засобів 1:3 противник отримуватиме перевагу. Співвідношення під Вугледаром було 1:9.

"Об’єктивно можете зрозуміти, які були шанси на утримання цього населеного пункту і смуги оборони, що у зоні відповідальності бригади", – додав Охріменко.

До слова, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко висловив думку, що в умовах, що склалися, втрата Вугледара була неминучою, хоча запобігти окупації міста було можливо.

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