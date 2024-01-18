Чи був шанс втримати Мелітополь на початку вторгнення: відповідь мера

Мер вважає, що треба було підривати мости до міста, але у місцевої влади не було чим це зробити.

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, чи був шанс втримати місто на початку повномасштабного вторгнення.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Чи був шанс вистояти. Ви знаєте, зворотнім розумом всі ми трохи розумніші і аналізуючи зараз, що би я зробив інакше 24 лютого, то звичайно ми б багато чого зробили інакше. Наприклад, ми би направили абсолютно всі сили, засоби, комунальну техніку, будівельну техніку на будівництво фортифікацій, на руйнування логістичних шляхів ворога", – каже Федоров.

За його словами, тоді цього не робили, тому що, на його думку, "все це керівництво мали взяти на себе військові і командувати в цьому напрямку".

При цьому Федоров розповів, що в перший день в місті зібрали територіальну оборону (близько 450 людей), яка прийняла перший бій з росіянами в 5 кілометрах від Мелітополя і змогла знищити кілька одиниць їх техніки.

Також мер вважає, що треба було підривати мости до міста, але у місцевої влади не було чим це зробити.

"Підірвати нам було нічим їх, але точно мали їх руйнувати, проте на той момент ми цього не зробили", – підсумував він.

Раніше Іван Федоров розповів, куди поділися силовики, армія та які настрої були у містян у перший день вторгнення РФ.

Читайте також: