"Чи цього достатньо, щоб прориватися на Суми": полковник ЗСУ підрахував військовий потенціал ворога

Для того, щоб прориватися загарбникам на Суми, їм потрібно підняти оперативні показники хоча б до 100 тисяч.

Про це Петро Черник, військовий експерт, полковник ЗСУ сказав в ефірі "Еспресо" 23 травня.

На Сумщині ворог може застосувати декілька батальйонно-тактичних груп і утворити невеличкі плацдарми на 3-8 км у глибину української території. Водночас цифри кажуть самі за себе, зазначив Черник. Він підрахував військовий потенціал противника.

"Напроти Сумщини та Харківщини сконцентровано в межах до 50 тис війська противника, десь до 400 танків та 1000 броньованих машин, також до 1000 ствольної артилерії, із РСЗВ включно. Чи цього достатньо, щоб прориватися загарбникам на Суми? Ні, недостатньо. Їм потрібно підняти оперативні показники хоча б до 100 тис. А чи спроможні вони організувати так звану "турбуючу операцію", як зробили на Харківщині? Однозначно, так", - сказав полковник ЗСУ.

За його словами, ворог може застосувати декілька батальйонно-тактичних груп, а одна така група - до 800 осіб, і утворити знову ж такі міні плацдарми на 3-8 км у глибину нашої території.

Він також додав, що ЗСУ все одно будуть змушені відволікати й живу силу, і техніку, і дефіцитний боєкомплект до артилерії. Вороги будуть це робити, бо ніхто не скасував промацування оборони противника. Так пояснив тактику ворога Черник.

"От вони нас і промацують. Однак буду твердо стояти на тій позиції, що справжня битва за Харків чи Суми точно не сьогодні, й навіть не завтра, і навіть не післязавтра. Окупантам потрібен 300-тисячний корпус, але ми розуміємо, що ми винищуємо майже 30 тис. особового складу противника щомісяця. Думаю, що цей місяць травень буде рекордним", - підкреслив Черник.

Нагадаємо, за словами головкома Сирського, наразі найбільш інтенсивні та жорстокі бої точаться на Покровському та Курахівському напрямках Донеччини.

А на Харківщині росіяни прагнуть вийти до річки Оскіл.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.