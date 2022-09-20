Чи дасть результат загальна мобілізація в Росії: пояснив колишній генерал США

Росії загальна мобілізація навряд чи збере багато людей, які потенційно можуть піти на війну проти України.

В Росії загальна мобілізація скоріш за все не дасть своїх плодів. У випадку, якщо її оголосять, потрібно буде щонайменше декілька місяців для підготовки та екіпіровки бійців-окупантів.

Про це в інтерв’ю РБК-Україні повідомив колишній командувач військ США в Європі, експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал США у відставці Бен Ходжес.

“Якщо припустити, що Кремль справді оголосить загальну мобілізацію, я маю сумнів, що дуже багато людей вдасться залучити”, - наголосив колишній генерал США.

За його словами, на екіпіровку та підготовку мобілізованих вояк до війни підуть тижні і навіть місяці. Проте це не гарантує, що їх першими не вб’ють чи не поранять, оскільки у них немає досвіду та низька мотивація.

Нагадаємо, що українські військові на Херсонщині збили черговий російський штурмовик Су-25.

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