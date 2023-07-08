Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чи дійде радіація до Київщини та західних регіонів у випадку аварії на ЗАЕС: фізик-ядерник дав відповідь

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
1177
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Чи дійде радіація до Київщини та західних регіонів у випадку аварії на ЗАЕС: фізик-ядерник дав відповідь

Днями росіяни заклали вибухівку поблизу енергоблоків на ЗАЕС / Фото: Енергоатом

Науковець пояснив, що реальна загроза для здоров'я у найгіршому випадку буде на межі десятків кілометрів.

Фізик-ядерник розповів, яка ймовірність того, що радіація дійде до Київщини та західних регіонів у випадку аварії на Запорізькій атомній електростанції.

Український фахівець з радіаційної безпеки Людвиг Литвинський в інтерв’ю "РБК-Україна" повідомив, що викид радіації у разі диверсії окупантів на ЗАЕС можливий, однак, такий сценарій малоймовірний.

"Ймовірність цього (того, що радіація дійде до Київської області чи західних регіонів – ред.) існує, але концентрація у таких випадках на великих дистанціях буде низькою", – каже він.

Науковець пояснив, що реальна загроза для здоров'я у найгіршому випадку буде на межі десятків кілометрів.

Литвинський також підкреслив, що хоча апокаліптичних наслідків не варто очікувати, терористичний акт з боку окупантів може мати серйозні наслідки для української економіки.

Нагадаємо, окупанти продовжують мінування Запорізької атомної електростанції та об’єктів на території станції. Наразі на територію ЗАЕС доправляються міни та вибухові речовини.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1177
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація