Чи дійде радіація до Київщини та західних регіонів у випадку аварії на ЗАЕС: фізик-ядерник дав відповідь

Науковець пояснив, що реальна загроза для здоров'я у найгіршому випадку буде на межі десятків кілометрів.
Фізик-ядерник розповів, яка ймовірність того, що радіація дійде до Київщини та західних регіонів у випадку аварії на Запорізькій атомній електростанції.
Український фахівець з радіаційної безпеки Людвиг Литвинський в інтерв’ю "РБК-Україна" повідомив, що викид радіації у разі диверсії окупантів на ЗАЕС можливий, однак, такий сценарій малоймовірний.
"Ймовірність цього (того, що радіація дійде до Київської області чи західних регіонів – ред.) існує, але концентрація у таких випадках на великих дистанціях буде низькою", – каже він.
Науковець пояснив, що реальна загроза для здоров'я у найгіршому випадку буде на межі десятків кілометрів.
Литвинський також підкреслив, що хоча апокаліптичних наслідків не варто очікувати, терористичний акт з боку окупантів може мати серйозні наслідки для української економіки.
Нагадаємо, окупанти продовжують мінування Запорізької атомної електростанції та об’єктів на території станції. Наразі на територію ЗАЕС доправляються міни та вибухові речовини.
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