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Чи дійсно депутатів позбавлять відстрочки від мобілізації – Безугла прокоментувала

Чи дійсно депутатів позбавлять відстрочки від мобілізації – Безугла прокоментувала

Народна депутатка Мар'яна Безугла / Фото з Facebook Безуглої

За даними ЗМІ, народних депутатів можуть позбавити броні від мобілізації.

Українських депутатів та чиновників можуть залишити без броні від мобілізації. Інформацію, яку поширили ЗМІ, прокоментувала народна депутатка Мар'яна Безугла. Вона зазначила – мова йде про те, щоб прибрати дублювання у законопроєкті. Адже права депутатів прописані окремою статтею в Законі "Про статус народного депутата України".  

Про це нардепка написала у Facebook.   

"Сьогодні до мене зверталися деякі обурені колеги, що в ході доопрацювання законопроєкту про рекрутинг, мобілізацію та військову службу виключається відстрочка чинним народним депутатам України. Спокійно! Не панікуйте! Прибирається дублювання. Ваші права прописані окремою статтею в Законі "Про статус народного депутата України": стаття 29: "Звільнення народного депутата України від призову на військову службу або збори". Народний депутат на строк виконання своїх повноважень звільняється від призову на військову або альтернативну (невійськову) службу, а також від призову на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори. Не треба прирівнювати себе до осіб з інвалідністю, багатодітних сімей тощо та вимагати окремо прописаної відстрочки саме для нардепів ще і в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", - написала вона.

Нагадаємо, у Раді назвали скандальні норми, які точно приберуть із законопроєкту про мобілізацію.

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