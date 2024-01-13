Чи дійсно депутатів позбавлять відстрочки від мобілізації – Безугла прокоментувала

Українських депутатів та чиновників можуть залишити без броні від мобілізації. Інформацію, яку поширили ЗМІ, прокоментувала народна депутатка Мар'яна Безугла. Вона зазначила – мова йде про те, щоб прибрати дублювання у законопроєкті. Адже права депутатів прописані окремою статтею в Законі "Про статус народного депутата України".

Про це нардепка написала у Facebook.

"Сьогодні до мене зверталися деякі обурені колеги, що в ході доопрацювання законопроєкту про рекрутинг, мобілізацію та військову службу виключається відстрочка чинним народним депутатам України. Спокійно! Не панікуйте! Прибирається дублювання. Ваші права прописані окремою статтею в Законі "Про статус народного депутата України": стаття 29: "Звільнення народного депутата України від призову на військову службу або збори". Народний депутат на строк виконання своїх повноважень звільняється від призову на військову або альтернативну (невійськову) службу, а також від призову на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори. Не треба прирівнювати себе до осіб з інвалідністю, багатодітних сімей тощо та вимагати окремо прописаної відстрочки саме для нардепів ще і в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", - написала вона.

Нагадаємо, у Раді назвали скандальні норми, які точно приберуть із законопроєкту про мобілізацію.

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