Чи дійсно Герасимов і Патрушев хотіли саботували план Путіна щодо війни: пояснення Буданова

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментував інформацію зі "злитих" документів Пентагону, що нібито секретар Ради нацбезпеки РФ Микола Патрушев і начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов хотіли саботувати план Путіна щодо захоплення України, поки диктатор лікувався від раку.

Про це керівник ГУР сказав в інтерв'ю Radio NV.

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"Це брехня, чиста брехня. Герасимов був один, у принципі, з небагатьох (у Кремлі – ред.), хто виступав за "військову операцію". Патрушев займав більш нейтральну позицію. Він ніколи не кричав: "Давайте їх убивати", і ніколи не кричав: "Не треба цього". Як усі в цьому питанні, він не хотів бути крайнім. Бо він (я його не дуже люблю зі зрозумілих причин) – не дурень, далеко не дурень", – заявив Буданов.

Раніше голова ГУР Кирило Буданов заявив, що зимово-весняний наступ РФ провалився.

Також він розповів про можливості українських безпілотників, які можуть долітати до Москви.

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