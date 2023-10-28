Чи дійсно Кремль поставив промисловість на "воєнні рейки" – російський журналіст відповів

Журналісти повідомили, що Росія розбудовує підприємства, які виробляють та ремонтують тактичні і стратегічні літаки, вертольоти, безпілотники та боєприпаси по всій країні. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко пояснив, що великою мірою це хизування. Хоча, за його словами, військовий бюджет Росії за пропорціями наближається до військового бюджету Другої світової війни.

Про це він сказав ефірі 24 Каналу.

Так, інформація про те, що нібито у Росії працює військово-промисловий комплекс у "три зміни" для виробництва техніки та боєприпасів, не відповідає дійсності. Це лише залякування українців.

"Постійне занурення Росії у війну з огляду економіки призводить до пожвавлення економіки, до проявлення великої кількості людей, які залежать від війни й тому підтримують війну – ось що небезпечно", - пояснює журналіст.

Тобто кількість росіян, які підтримують війну, не зменшується і навіть трохи росте.

За словами Яковенка, збільшення бойового потенціалу Росії навряд чи відбувається стрибкоподібно – це здебільшого міфологія, хоча військові заводи справді працюють.

Одними з таких є заводи у Сєвєродвінську, які виробляють та ремонтують підводні човни. Зокрема, підприємство "Звєзда".

"Їхньої потужності цілковито недостатньо для виробництва якогось суттєвого будівництва підводних човнів, якими можна серйозно переозброїти та укріпити (російську армію – ред.)", – підкреслив Яковенко.

Опозиційний журналіст також зазначив, що ситуація з авіаційним виробництвом також немає необхідної потужності, яка могла б допомогти Росії змінити перебіг війни. Однак не варто недооцінювати ворога й казати, що країна-агресорка поступово залишається без зброї.

До того ж найголовніше у війні – боєприпаси, які можуть спричинити "перелом" у російсько-українській війні. Проте на сьогодні Україна в кількості боєприпасів однозначно перемагає.

"Останні події, коли за кількістю проведених запусків ракет та зроблених артилерійських вистрілів, то Україна вперше перевершила за понад півтора року війни Росію – це дуже важливий показник, це "перелом". Росія не витримує. Кількість боєприпасів, які постачає КНДР або Китай через КНДР, також ті, які постачає Іран, явно менша за те, що виробляє та поставляє НАТО. І економіка не порівнянна. До прикладу, тил НАТО набагато міцніший, ніж те, що являє собою КНДР та Іран. Тут "головна точка змагання", у якій Україна виграє", - резюмував Яковенко.

Нагадаємо, Подоляк розповів, чому для Кремля важливі бодай якісь успіхи на фронті.

Читайте також: