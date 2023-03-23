Чи дійсно Нова Каховка звільнена від окупантів: Генштаб прокоментував свою попередню заяву

Втім, командування Генерального штабу наголосило, що українська армія "неодмінно звільнить і Нову Каховку".

Близько 20:00 Генеральний штаб спростував попередню свою заяву про нібито відхід російсько-окупаційної "влади" та військових із Нової Каховки, що розташована на лівобережжі Дніпра. У командуванні назвали цю інфомрацію некоректною.

Про це повідомила згодом пресслужба Генштабу.

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"Окупанти і досі тимчасово знаходяться у Новій Каховці. Інформація про начебто відхід противника з даного населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних", - пояснило українське командування.

Втім, командування Генерального штабу наголосило, що українська армія "неодмінно звільнить і Нову Каховку".

Нагадаємо, у вечірньому зведенні за 23 березня Генштаб поінформував, що російські військові нібито залишили місто Нова Каховка на Херсонщині. Перед цим вони пограбували місцеве населення, вкравши побутову техніку та дорогоцінності.

"Станом на 22 березня 2023 року всі підрозділи армії окупанта, які були розміщені в населеному пункті Нова Каховка Херсонської області залишили місто", - було сказано у заяві Генштабу.

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