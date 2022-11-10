Чи дійсно Путін готовий до переговорів та які сигнали подає Заходу: експерт пояснив

Путін намагається донести свою готовність до переговорів, щоб Захід почав впливати на президента Володимира Зеленського.

Очільник Кремля Путін намагається донести світу свою готовність до переговорів. Він зацікавлений у тому, щоб Захід почав тиснути на Володимира Зеленського і пропонувати йому сісти за стіл переговорів.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

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“Кремль дійсно посилає сигнали. Особливо те крило, яке можна умовно назвати “голубами миру” - це Патрушев і його оточення. В пресі казали, що начебто Саліван має постійний контакт із Патрушевим і це складається в пазл. Путін намагається донести свою готовність до переговорів, щоб Захід почав впливати на Україну, на Зеленського для того, щоб схилити українську сторону до переговорів. Але на фоні повних провалів на полі бою це має досить недолугий і проблематичний вигляд”, - наголосив Михайло Самусь.

Чи готова Росія до переговорів

В Офісі президента вважають, що Росія маніпулює темою переговорів. Вони їм потрібні для того, аби через деякий час знову піти на Україну з війною. Водночас ніхто із західних союзників не примушує Україну до переговорів з агресором.

В оточенні Путіна заявляють, що “готові до переговорів з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент", але продовжують обстрілювати українські міста ракетами та іранськими дронами.

У Держдепі США назвали голослівними заяви російського керівництва про начебто готовність до переговорів. У США не бачать ознак готовності Кремля до участі в добросовісному діалозі з Україною.

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