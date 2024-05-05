Чи дійсно РФ готує наступ на Сумщину та Харківщину – аналіз військового експерта

Військовий аналітик Олексій Гетьман вважає, що окупаційна армія Росії, попри зовнішні ознаки підготовки до наступу на Сумську та Харківську області, немає реальних ресурсів для реалізації таких планів.

Про це він розповів в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, росіяни, для імітації підготовки до наступу, здійснюють обстріли Сумщини та активізують диверсійно-розвідувальні групи.

"Це все ознаки підготовки наступальних дій. Так зазвичай буває перед початком наступальних операцій: за два-три тижні йдуть диверсійні групи, бойові розвідувальні групи, здійснюють обстріл тилових структур, знищують системи зв’язку – тобто все, що має допомагати тримати оборону. Це все ознаки підготовлюваного наступу на Сумщині та на Харківщині", - сказав Гетьман.

Проте експерт зауважив, що при цьому ворог не дотримується інших чинників, які необхідні для наступу – "необхідно як мінімум, щоб тилові структури підготували майданчики, куди може заїхати велика група чисельністю 100-150 тисяч військовослужбовців".

"Вони ж не можуть просто вивантажитися з вагонів і на рейках сидіти. Їм потрібно якісь хоча б намети, якісь польові кухні, потрібно чимось їх годувати. Такі кроки робляться, коли дійсно готується наступальна операція. Є ще підготовка тилових структур – табори й все, що з цим пов’язано. Поки що таких ознак немає", – пояснив аналітик.

Як зазначив Гетьман, за різними оцінками, наприклад, у Харківській області окупанти зосередили 30-40 тисяч військовослужбовців, поступово їхня кількість збільшується.

За його словами, у такій кількості, в якій там перебувають окупанти, вони навряд чи зможуть навіть пробувати штурмувати таке місто, як Харків.

"Це угруповання за чисельністю менше за те, яким штурмували Бахмут. Чи зможуть вони посилити це угруповання достатньо швидко? Досить швидко – ні. Але для цього потрібно два-три тижні. Якщо така тенденція буде продовжуватися, і це угруповання буде збільшуватися від 40 тисяч до 100-200 тисяч, тоді це очевидно, що готується наступ саме на Харків або на Суми (дивлячись, де це угруповання буде перебувати)", - зазначив Гетьман.

Він також послався на слова головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про те, що якщо росіяни спробують штурмувати Суми або т Харків, це означає, що вони вирішили самоліквідуватися.

Нагадаємо, генерал-лейтенант ЗСУ розповів, як ATACMS вплинули на бойові дії.

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