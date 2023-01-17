Чи дійсно РФ може мобілізувати до війська 20 млн людей: пояснення експерта

Окупанти можуть залучити щонайменше до двох мільйонів людей. А цифра у 20 млн є нереальною.

Поширені деякими ЗМІ цифри, що Росія може мобілізувати до 20 млн людей, є абсолютно нереальними.

Таку думку висловив військовий експерт Сергій Грабський в інтерв'ю Radio NV.

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За його словами, виходячи із загального людського потенціалу Російської Федерації, окупанти можуть залучити щонайменше до двох мільйонів людей.

"Це буде об'єктивна цифра, незважаючи на такі хрестоматійні показники, як вони заявляють, до 20 мільйонів. Це нереально, звісно", – вважає Грабський.

Експерт закликає не "демонізувати" мобілізаційні можливості РФ і вказує на руйнівні наслідки мобілізації для самої країни-агресорки.

"Внаслідок часткової мобілізації і взагалі того, що відбулося в Росії впродовж останнього року, вони втратили фактично до мільйона, а то і більше робочих рук, тому що ці робочі руки були призвані до війська і робочі мізки втекли з Росії. А це вже є непоправною втратою для російської економіки", – сказав він.

Також Грабський зауважив, що мобілізованих необхідно забезпечувати всім необхідним, перевозити та ремонтувати для них техніку та озброєння. А Росія в цих питаннях може сподіватися виключно на себе, водночас її ресурси є обмеженими.

Мобілізація в РФ

21 вересня диктатор Володимир Путін оголосив початок мобілізації в Росії. Після цього російські чоловіки почали масово тікати до сусідніх країн.

Секретар РНБО Олексій Данілов вказав на те, що з Росії за кордон втекло більше росіян призовного віку, аніж змогли мобілізувати.

1 листопада російський диктатор заявив про завершення мобілізації в РФ, але окремий указ про це він не підписував. Військовий комісар підмосковних міст проговорився, що мобілізація у Росії не закінчена, а призупинена.

За інформацією видання The Times, Росія оголосить нову хвилю мобілізації найближчими тижнями. У виданні пишуть, що Кремль планує набрати до війська 500 тис. осіб та кинути в новий наступ на Україну у квітні.

За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, мобілізація в Росії дійсно спрацювала. Зараз росіяни готують на полігонах близько 200 тис. нових солдатів.