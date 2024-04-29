Чи дійсно РФ може захопити Часів Яр до 9 травня – оцінка Генштабу Естонії

Воєнне керівництво РФ поставило завдання захопити Часів Яр до "сакральної дати".
Заступник керівника оперативного відділу Генштабу сил оборони Естонії Тоомас Вялі переконаний, що окупаційним військам Росії не вдасться захопити місто Часів Яр на Донеччині до 9 травня.
Про це пише ERR.
Вялі зазначив, що напрямок головного удару російських військ, як і раніше, йде з боку Авдіївки й на Бахмутському напрямку, а його мета – вихід на кордони Донецької та Луганської областей.
"До 9 травня вони його точно не візьмуть. З урахуванням того, що від Авдіївки вони просунулися на десять кілометрів, можливо, на п'ять кілометрів за раз, Часів Яр недосяжний за таких темпів просування", - наголосив Томас Вялі.
За його словами, захопити весь Часів Яр дуже складно, оскільки це такий планомірний, повільний бій у міських умовах. Він назвав приклад такого бою в Авдіївці.
"А захоплення Авдіївки, або, скажімо, Бахмута, потребувало кілька місяців. Тому це (окупація Часового Яру до 9 травня - ред.) малоймовірно", - зауважив заступник керівника оперативного відділу Генштабу Естонії.
Він також додав, що однією з найгарячіших точок на лінії фронту зараз є село Очеретине під Бахмутом.
Нагадаємо, командир штурмової роти у 47-й бригаді Олег Сенцов показав підбадьорливе фото з фронту, заявивши про продовження оборони Часового Яру на Донеччині.
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