Чи дійсно РФ може захопити Часів Яр до 9 травня – оцінка Генштабу Естонії

Заступник керівника оперативного відділу Генштабу сил оборони Естонії Тоомас Вялі переконаний, що окупаційним військам Росії не вдасться захопити місто Часів Яр на Донеччині до 9 травня.

Про це пише ERR.

Вялі зазначив, що напрямок головного удару російських військ, як і раніше, йде з боку Авдіївки й на Бахмутському напрямку, а його мета – вихід на кордони Донецької та Луганської областей.

"До 9 травня вони його точно не візьмуть. З урахуванням того, що від Авдіївки вони просунулися на десять кілометрів, можливо, на п'ять кілометрів за раз, Часів Яр недосяжний за таких темпів просування", - наголосив Томас Вялі.

За його словами, захопити весь Часів Яр дуже складно, оскільки це такий планомірний, повільний бій у міських умовах. Він назвав приклад такого бою в Авдіївці.

"А захоплення Авдіївки, або, скажімо, Бахмута, потребувало кілька місяців. Тому це (окупація Часового Яру до 9 травня - ред.) малоймовірно", - зауважив заступник керівника оперативного відділу Генштабу Естонії.

Він також додав, що однією з найгарячіших точок на лінії фронту зараз є село Очеретине під Бахмутом.

Нагадаємо, командир штурмової роти у 47-й бригаді Олег Сенцов показав підбадьорливе фото з фронту, заявивши про продовження оборони Часового Яру на Донеччині.

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