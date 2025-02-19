Чи дійсно РФ наступає на територію України з Курщини – відповідь Генштабу ЗСУ

У Генштабі визнали, що один із підрозділів окупантів дійсно здійснив спробу просунутися в бік держкордону України на Курщині, проте безуспішно.

Росіяни намагаються поширювати вкиди щодо якихось проривів української оборони в Курській області та масового заходу окупантів на територію України. Така інформація не відповідає дійсності.

Про це заявив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій.

За його словами, станом на 15-ту годину 19 лютого в Курській області з початку доби зафіксовано 12 бойових зіткнень, з них три ще тривали (решта вже відбиті). Одна з відбитих атак, близько шостої ранку, була спробою російського підрозділу просунутися в бік державного кордону України на напрямку Ніколаєво-Дар'їно - Журавка. Проте спроба успіху не мала.

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"Підстави для паніки відсутні. ЗСУ продовжують ведення оборонної операції в Курській області РФ, знищуючи ворога та утримуючи кілька сотень квадратних кілометрів території країни-агресора. Не ведіться на ІПСО, підтримуйте та посилюйте українське військо – ось наша найкраща переговорна позиція", – підсумував Лиховій.

Нагадаємо, сьогодні, 19 лютого, диктатор Путін заявив, що армія РФ перетнула кордон з Україною біля Курської області. Держприкордонслужба не підтверджує цю заяву Путіна.

В РНБО також відреагували на "масштабний наступ росіян" на Курщині.

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