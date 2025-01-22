Чи дійсно Росія адаптувала бомбардувальник Су-34 для запуску "Кинджалів": авіаексперт відповів

Мережею шириться інформація, що Росія використовує свої винищувачі-бомбардувальники Су-34 для запусків аеробалістичних ракет типу "Кинджал", проте ці літаки не можуть запускати такі ракети із технічних причин.

Про це "24 Каналу" сказав авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

За його словами, росіяни можуть переобладнати винищувач-бомбардувальник Су-34, але запуск й відпрацювання не дасть можливості "Кинджалу" розвинути потрібну швидкість й стати аеробалістичною гіперзвуковою ракетою. Отже така інформація є черговою російською пропагандою.

"Росіяни постійно брешуть й у цій ситуації є два важливих аспекти, які їх викривають. "Кинджал" – це аеробалістична ракета, яка під час запуску потребує великої швидкості. Літак Су-34 може працювати на швидкостях близько 1,6-1,8 махів. Водночас МіГ-31К працює на швидкостях близько 2,8 махи, що дозволяє бути першою сходинкою для запуску на такій великій швидкості ракети "Кинджал", – пояснив Храпчинський.

Ба більше, йдеться і про висоту польоту. Наприклад, для запуску "Кинджала" потрібно перебувати на висоті близько 15 тис. м, а для Су-34 це вже максимальна висота, що теж ускладнює можливість запуску цієї ракети.

Російська пропаганда про модернізацію літаків

Росіяни активно поширюють дезінформацію про адаптування літаків Су-34, Су-30, Су-35 для потужних можливостей заради того, щоб ввести в оману. Адже Росія втрачає стратегічну авіацію, яка може запускати крилаті або балістичні ракети дальністю понад 500 кілометрів.

"Є активне завдання з боку російського керівництва про створення ракет, які могли б запускатися з-під крила тактичної авіації. Росія зараз активно розганятиме пропаганду про створення своїх надможливостей, але це не відповідатиме дійсності", – сказав Храпчинський.

Раніше полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський пояснив, що Росії не здатна нарощувати виробництво за окремими показниками, адже досягла стелі. Наразі там у змозі виробляти 140-160 ракет щомісяця.

Читайте також: