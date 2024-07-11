Чи дійсно росіяни зайшли до Нью-Йорка: у ЗСУ відповіли

Сили оборони ведуть бої за селище Нью-Йорк (Донецька область). Росіяни не захопили населений пункт.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на запитання з приводу того, що за даними Deep State ворог вже зайшов цей населений пункт, Волошин сказав, що окупанти не припиняють спроб захопити селище. Він додав, що російські загарбники проводять активні штурми, а також здійснюють обстріли з різних видів озброєння та авіації.

"Не буду ні спростовувати, ні підтверджувати інформацію міжнародних і неміжнародних аналітиків та експертів. Я скажу, що Сили оборони ведуть бої і за це місто", - зазначив речник ОСУВ "Хортиця".

Нагадаємо, раніше народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що російські окупанти зайшли до селища Нью-Йорк на Донеччині.

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