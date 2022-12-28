Чи дійсно ЗСУ наближають звільнення Кремінної: у ЗСУ прокоментували статтю відомого видання NYT

Деокупація Кремінної та Сватового відкриє українським захисникам шлях до повного звільнення Луганської області.

У Збройних силах прокоментували статтю американсього видання New York Times, в якій повідомлялося про близьке звільнення Кремінної на Луганщині. Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, як тільки це буде досягнуто, українське суспільство дізнається.

Про це представник Східного угруповання військ повідомив в ефірі спільного телемарарафоні у середу, 28 грудня.

"На цьому напрямку триває певний час триває потужна робота наших підрозділів, в тому числі десантно-штурмових. Коли там буде досягнуто значного результату, ми обов'язково повідомимо про це громадськості", – заявив Череватий.

Також він підтвердив інформацію, що командування російської армії перемістилося із Кремінної до Рубіжного.

"Після серії поразок, які вони зазнали в Україні, вони про всяк випадок переміщують свої командні пункти", – додав Череватий.

Нагадаємо, 28 грудня вийшла стаття американського видання New York Times про те, що українські військові наближаються до звільнення Кремінної. Автори матеріалу стверджують, що деокупація міста відкриє ЗСУ шлях до звільнення Сєвєродонецька та Лисичанська.

Пункт незламності в Бахмуті: як волонтери працюють у гарячій точці України

Читайте також: