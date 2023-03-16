Чи дійсно у армії РФ розпочався "снарядний голод": пояснення Жданова

Жданов нагадав, що влітку росіяни за добу випскали 60-70 тис. снарядів, тоді як зараз – лише 10-15 тисяч.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, чи дійсно у російської армії розпочався "снарядний голод".

Про це він сказав в ефірі свого youtube-каналу.

Жданов стверджує, що кількість обстрілів на фронті дійсно зменшується.

За його словами, якщо у липні-серпні противник дозволяв собі вогневий вал і це було основним видом ураження наших військ. Росіяни могли викладувати 60-70 тис. снарядів за добу. Сьогодні ж апетити Росії зменшилися у 4-5 разів – 10-15 тисяч снарядів за добу випускають росіяни майже на тій же лінії фронту.

"Російська артилерія на деяких ділянках (не можна сказати, що на всій лінії фронту), має ліміт на використання боєприпасів. Так, боєприпаси у них ще є. Але такого достатку, як було раніше, вже немає. Тому порівняно з літом у армії РФ потроху починається "снарядний голод", – підсумував експерт.

"Снарядний голод" у лавах окупантів: що відомо

Першим про "снарядний голод" заявив власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Власник ПВК "Вагнер" звинувачував Шойгу та Герасимова, що його бойовикам не постачають боєприпаси і влаштували "снарядний голод".

Проте, як виявилося, снарядів не вистачає не лише підопічним Пригожина, але і кадровій російській армії.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що необхідну кількість снарядів росіяни просто не встигають виготовляти. Тому жебрають зброю по світу.

На думку військового експерта Олександра Коваленка, через 2-3 місяці це буде вже не "голод", а "снарядний інсульт".

Радник керівника Офісу президента та міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів підтвердив, що артилерія ворога поступово виснажується.