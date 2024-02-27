Чи дійсно Україна може втратити Харків: у ЗСУ відреагували на гучну заяву нардепки

У ЗСУ наголосили, що поки зарано говорити про ризики наступу росіян на Харків, а тим більше - про можливу втрату міста, про що раніше заявила нардепка Тетянова Устинова.

Про це начальник пресслужби Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш сказав у етері телеканалу "Еспресо".

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Він запевнив, що на Куп'янському напрямку встановлено потужні фортифікаційні споруди.

"Про наступ росіян на Харків говорити ще дуже зарано. Наразі ворог дійсно стягує свої основні резерви поблизу населеного пункту Синьківка, куди перетягує підрозділи "Шторм-Z", "Шторм-V". Також росіяни намагаються тиснути поблизу Сіверського. Тобто ворог намагається тиснути одразу з декількох напрямків, намагаючись знайти слабку шпарину в нашій обороні для розвитку наступу", - розповів він.

За його словами, зараз окупаційні війська активно використовує авіацію, артилерію та БПЛА. Кожна третя рота в їхніх батальйонах є штурмовою, але Сили оборони щодня завдають втрат окупантам.

Нагадаємо, 25 лютого нардепка Тетянова Устинова в коментарі для Deutsche Welle висловила припущення, що Україна "має високі шанси втратити Харків", якщо не отримає військової допомоги.

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