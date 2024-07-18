Чи дійсно українські військові вийшли із Кринок на лівобережжі: у ЗСУ сказали правду

Кринки практично повністю знищене ворожими обстрілами.
Українські військові продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра, зокрема в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
Про це інформують Сили оборони України.
"Однак, дійсно більшість основних позицій українських військ в селі Кринки внаслідок інтенсивного, комбінованого й тривалого ворожого вогневого впливу, були зруйновані вщент. Слід додати, що село також практично повністю знищене ворожими обстрілами", - йдеться у повідомленні.
Водночас там підкреслили, що українські захисники і надалі перебувають на "визначених позиціях і плацдармах на лівобережжі Дніпра, знищують окупантів та завдають російській армії відчутних втрат".
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Ситуація не така, як видається!” Що насправді відбувається в Кринках
Нагадаємо, 16 липня у ЗМІ з'явилася інформація, що начебто українські військові відступити із села Кринки, а також із селища Урожайне Волноваського району Донецької області. Про це повідомили LIGA.net та Суспільне з посиланнями на Генштаб ЗСУ.
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