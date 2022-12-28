Чи дійсно ворог переходить до стратегії оборони: військовий експерт пояснив актуальні дії Кремля

Кремль змінює оперативні кроки, проте його тактика – та сама. Стратегічна мета російської влади залишається незмінною – знищення держави України та фізичне знищення української нації – кожного носія української мови. Тому говорити про оборонну стратегію неможливо.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів військовий експерт Сергій Грабський.

"Противник все одно продовжує збирати війська, намагається накопичити сили та засоби для того, щоб знищити нас з вами. Я б говорив про оперативну зміну кроків Кремля. Він робить все можливе, щоб стабілізувати лінію фронту, не допустити подальшого просування наших військ на схід та на південь, в будь-який спосіб виграти будь-який час для того, щоб накопичити сили та засоби. Вони це вже роблять", – зазначив Сергій Грабський.

За його словами, вигравши час, ворог знову перейде у наступ. Це підтверджує те, що стратегія Кремля жодним чином не змінилася.

Водночас росіяни розуміють, що Україна наразі значно сильніша, ніж була 24 лютого 2022 року. Однак загальний наратив Кремля залишається незмінним: знищення української держави.

Тим часом аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що Москва продовжує докладати зусиль, щоб затягти Україну на переговори на своїх умовах.

В Австрії висловили сумнів, що у війні, Росії проти України, "буде колись переможець". Вона вважає, що перемовини рано чи пізно відбудуться.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber