Чи дійсно ворог відступає з лівобережної Херсонщини: у ЗСУ попередили про пастку

Заяви противника про відступ можуть бути інформаційною пасткою.

Інформація про відступ росіян з деяких населених пунктів лівобережної Херсонщини не відповідає дійсності і може бути пасткою.

Про це заявив начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін, інформує "Еспресо".

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"На лівому березі Дніпра здійснюється постійна передислокацію військ ворога з кількох населених пунктів. Проте говорити про їхній відступ ще зарано. Тому що такі заяви противника про відступ можуть бути інформаційною пасткою, щоб змусити ЗСУ діяти за їхніми правилами", – пояснив Єрін.

Він наголосив, що росіяни – підступний ворог, тому намагається ввести українські сили в оману.

"Тому лише після конкретної оцінки ситуації та дій противника, будемо вирішувати чи дійсно росіяни відступають з низки населених пунктів на лівому березі Дніпра. Адже є певні ознаки того, що росіяни намагаються ввести нас в оману", – сказав представник Сил оборони Таврійського напрямку.

Що відомо про відведення військ з окупантів на Херсонщині

Раніше у Генштабі ЗСУ зауважили, що окупанти поширюють інформацію про свої нібито плани вже до кінця цього року залишити Каховку. За інформацією Генштабу, росіяни здійснюють передислокацію окремих підрозділів та відводить частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки Херсонської області в район Нижніх Сірогозів.

Представниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що це відведення може бути пасткою.

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