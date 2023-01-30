Чи дійсно Захід не постачав танки Україні, схиляючи Путіна до переговорів: відповідь політолога

Російський опозиційний політолог та публіцист Андрій Піонтковський прокоментував, чи дійсно Захід не надавав Україні танки і літаки, щоб схилити Путіна до переговорів.

Про це експерт розповів в інтерв'ю УНІАН.

За його словами, умова про вихід РФ на кордони 23 лютого 2022 року і переговори про мирне повернення Криму та ОРДЛО не є спільною позицією США, а позиція лише частини Адміністрації Байдена – прихильників "не поразки" України.

Натомість Путін, за інформацію ЗМІ, нібито вимагав Крим на 15 років і весь Донбас.

"Ясно, що Росія все одно програє, але точка зору "непораженців", як я їх називаю, до останнього часу була така – потрібна м'яка капітуляція", – зазначив Піонтковський.

Експерт нагадав, що є два офіційні документи – дві заяви "Великої вісімки" від 12 жовтня та від 12 грудня.

"Там підписи і Байдена, і Шольца, і решти, і чітко написані умови – там немає жодних розмов щодо кордонів на 23 лютого 2022-го. Більш того, ця позиція була і усно озвучена під час спільної пресконференції Байдена і Макрона у Білому домі 30 листопада. Позиція, що єдина умова для досягнення миру – повний відхід Путіна з усіх окупованих територій. Поки він це не виконає, з РФ не розмовлятимуть. Як тільки він буде готовий на ці умови, переговори відновляться", – сказав політолог.

Піонтковський зауважив, що цю ж позицію днями у Сенаті підтвердила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд. Вона сказала, що Штати готові вести переговори з Путіним, коли він погодиться на повний вихід з усієї окупованої території.

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"Отже, офіційна позиція і США, і НАТО, і всього західного світу – повний відхід російських військ. Так, були проміжні варіанти. Пам'ятаєте, 16 червня до Києва приїжджали Макрон, Драґі та Шольц? В їхніх пропозиціях навіть 23 лютого не було, було – припинення вогню на лінії зіткнення сторін і потім двосторонні переговори про спірні території. Немає вже ніяких спірних територій. Позиція України завжди залишалася твердою, і українська дипломатія вже нав'язала цю позицію Заходу", – підсумував експерт.

Раніше Андрій Піонтковський заявив, що Путін вперше за свої 23 роки перебування при владі допустився двох найбільших апаратних поразок.

Нагадаємо, російський опозиціонер, ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов вважає, що Путін не погодиться на обговорення з Заходом умов своєї капітуляції.

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