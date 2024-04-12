Чи дійсно закінчилися в Україні ракети для Patriot та Iris-T: що кажуть у ЗСУ

В Повітряних силах ЗСУ відреагували на інформацію про те, чи дійсно в Україні закінчилися ракети до американських систем Patriot та німецьких IRIS-T.

Інформацію у ЗМІ прокоментував речник Командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"Звичайно, ми маємо розуміти перш за все, що Україна не виробляє самостійно ці системи та боєприпаси до них. Звісно, що нам потрібно більше ракет. Ми не можемо самостійно поповнювати запаси. Не можемо самостійно виготовляти ракети", — наголосив Євлаш.

За його словами, міжнародні партнери знають про потреби України. Євлаш наголошує, що не варто піддаватися паніці. Як приклад, він навів дані про результативність роботи ППО.

"Збито 16 із 17 "Шахедів" (вночі 12 квітня — ред.). Майже 100 відсотків. Вчора також досить був гарний результат. Ми збили 16 із 20 ракет Х-101/Х-555. Зокрема, збиті були майже усі 40 дронів, дві з чотирьох ракет Х-59. Звісно, що "Кинджали" збивати досить складно. Це незвичайна зброя. Це не крилаті ракети, які вдається збивати навіть нашим мобільним вогневим групам. Це надзвичайно складна ціль", — наголосив Євлаш.

Для збиття аеробалістичних ракет "Кинджал" потрібна велика кількість зенітних ракетних комплексів Patriot. Адже це, зауважує представник ПС, "єдина зброя, яка на цей час може ефективно протистояти потужним засобам повітряного нападу ворога".

Нагадаємо, оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке повідомив, що в України закінчилися ракети для Patriot та Iris-T. Водночас, як зазначив оглядач, на Заході на складах лежать сотні систем ППО і тисячі ракет.

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