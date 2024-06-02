Чи дійсно ЗСУ готуються до знищення Кримського мосту – думка ізраїльського військового оглядача

У тимчасово окупованому Криму ЗСУ днями знищили чотири російські катери, які були задіяні в охороні Керченського мосту. Крім того, було знищено поромну переправу у Керчі, якою здійснювалася левова частка поставок для забезпечення окупантів на півдні України.

Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп в інтерв'ю OBOZ.UA розповів, чи відбувається підготовка до знищення Кримського моста.

"Це не обов'язково підготовка до знищення Керченського моста. Однак можна сказати, що це також натяк. Коли йдеться про застосування досить важких засобів ураження, наприклад, ракет "Нептун", і коли це відбувається у безпосередній близькості від Керченського мосту, то це, звичайно, натяк. Коли, до того ж, є влучання, це демонстрація того, що ППО ворога не працює або працює лише частково", - зазначив експерт.

За його словами, знищена поромна переправа у Криму була альтернативою Керченському мосту.

"Відомо, що Керченським мостом, з міркувань безпеки, не їздили вантажівки, їх переправляли якраз поромною переправою. Так, переправа має велике значення, але тут, звичайно, потрібно знати нюанси, військові та економічні. Потрібно знати конкретно, що возили. З катерами питання дещо інше. Це сама по собі шкода матеріальна та медійна. Загалом завдаються удари по найважливіших об'єктах, прилеглих до Керченського мосту. Можна говорити, що ці удари самодостатні з погляду їх значення", - пояснив ізраїльський експерт.

Давид Шарп зауважив, що ЗСУ натякають окупантам у Криму, що вони будь-якої миті можуть дістати до Керченського мосту. Проте рішення, бити чи не бити – це рішення військового та військово-політичного характеру.

"Воно виходить з різних міркувань, а не просто тому, що міст є і його потрібно знищити", - резюмував військовий оглядач.

Нагадаємо, військовий експерт відповів, чому Кримський міст поки не знищили.

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