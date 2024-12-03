Чи дійсно ЗСУ мають тримати Курщину до інавгурації Трампа: у РНБО відповіли

Українські військові не отримували жодних наказів тримати Курщину до інавгурації Трампа, щоб "потім її обміняти".

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко, спростовуючи інформацію західних ЗМІ.

За його словами, на Курщині Сили оборони виконують конкретні бойові завдання, "які напряму пов'язані із загальною картиною фронту". І від цих завдань зокрема залежить обстановка на кількох інших напрямках фронту.

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"Нема сенсу окремо розповідати, що подібні накази в принципі не можуть звучати в армії", – підсумував керівник ЦПД.

Раніше видання ВВС опублікувало статтю, що Збройні сили України нібито отримали наказ тримати територію Курської області РФ доти, доки до влади у США офіційно не прийде новообраний президент Дональд Трамп, інавгурації якого відбудеться 20 січня 2025 року.

Президент Зеленський натомість заявляв, що це армія РФ намагатиметься вибити ЗСУ з Курщини до інавгурації Трампа.

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