Чи допоможе КНДР Путіну перемогти Україну: у Пентагоні зробили жорстку заяву

Очільник Міністерства оборони США Ллойд Остін впевнений, що Росія не зможе перемогти Україну навіть за військової підтримки Північної Кореї.

Про це Остін заявив на спільній пресконференції зі своїм південнокорейським колегою Кім Йон Хеном.

"Наразі є дані про те, що Північна Корея направила близько 10 000 солдатів для навчання на сході Росії. І деякі з цих військ КНДР уже наблизилися до України. Ми бачимо, що вони одягнені в російську форму і забезпечені російським обладнанням", – сказав міністр оборони США.

Він нагадав, що Росія підписала резолюцію Ради Безпеки ООН, яка зобов'язує не надавати військову допомогу Північній Кореї. За його словами, "залучення військ держави-ізгоя КНДР демонструє, наскільки великими є проблеми" Путіна.

"Ми ставимося до цього дуже серйозно. Ми закликаємо Кремль змінити курс і повністю усвідомлюємо наслідки для безпеки як Європи, так і Індо-Тихоокеанського регіону. Путін не здобуде перемогу в Україні, навіть із більшою допомогою Північної Кореї", – наголосив Ллойд Остін.

Нагадаємо, цього тижня визначиться формат співпраці між Україною та Південною Кореєю на тлі відправлення військ КНДР до Росії. У Зеленського розповіли, як реагуватимуть Сеул і Київ

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