Чи допоможе відсторонення Шойгу досягнути армії Путіна успіху у війні: відповідь експерта

Відсторонення Сергія Шойгу від виконання обов'язків міністра оборони РФ не матиме впливу на перебіг війни в Україні.

Водночас, на думку військового експерта Петра Черника, після відсторонення Шойгу може покращитися ситуація в російській армії, але це буде залежати від нової людини, яку призначать в Кремлі.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

"Адже шойгу мнс-ник, він не знає, що таке війна, не розуміється в ній. Він банально "пиляв" бюджет, за що йому треба подякувати, бо ж вони розграбували власну армію", – зауважив Черник.

Чи зміниться щось в контексті українського питання, експерт відповів, що ні, жодним чином.

"Те, що павуки почали між собою смертельний отруйний танок, то хай б’ються. Здохне – це буде хороша новина", – сказав він.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Путін відсторонив міністра оборони РФ Шойгу через відсутність успіхів у війні проти України. У розвідці додали, що російські офіцери та солдати, які мають власний досвід війни, ймовірно, регулярно висміюють Шойгу за його неефективне та відсутнє керівництво, оскільки прогрес Росії зупинився.

Михайло Самусь: Путін встановив нові строки “перемоги”, проте Герасимов і Шойгу кудись зникли

Читайте також: