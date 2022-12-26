Чи допоможуть Путіну 2 млн мобілізованих росіян здобути перемогу: пояснення військового експерта

Яку б кількість росіян не вдалося мобілізувати путінському режимові, мільйони "гарматного м'яса" не стануть вирішальним фактором у війні з Україною.

Про це заявив військовий експерт Михайло Самусь, інформує "Еспресо".

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"Якщо росіяни будуть збільшувати свою армію, то навряд чи нам потрібно діяти симетрично. Валерій Залужний про це говорив у своєму інтерв'ю. Він сказав, що йому поки що люди не потрібні. Йому потрібна техніка та зброя. Він говорить правильні речі", – пояснив Самусь.

За його словами, в сучасній війні кількість військ не відіграє ключову роль. Тому нова хвиля мобілізації в РФ не змінить стратегічну ініціативу України у війні. Самусь вважає, що навіть 2 млн російських військових не призведуть до переламу у війні на користь Москви.

"Якщо ми далі будемо отримувати високоточну та сучасну зброю, то скільки б росіяни не мобілізували людей, для них ситуація не зміниться. Ми й далі будемо поступово знищувати їхні склади, штаби та місця дислокації особового складу", – підсумував експерт.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що мобілізація в Росії дійсно спрацювала. За його словами, росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів. Залужний не виключає, що вони знову спробують атакувати Київ.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що йому достатньо тих людей, які вже перебувають у війську.

"Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць", – сказав генерал.