Чи допоможуть потуги Путіна збільшити кількість армії вплинути на війну: відповідь розвідки

В українській розвідці вважають, що рішення російського диктатора Володимира Путіна збільшити чисельність ЗС РФ не допоможе досягнути успіхів у війні.

У ГУР пояснили, що одна із причин такого рішення Путіна є його бажання вкотре показати Заходу "силу" своєї армії.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону.

"Час спливає. Бліцкригу вони не отримали. Моральний стан їх військових, які зараз ведуть бойові дії знижується, добровольців вступити до лав ЗС РФ все менше охочих. Крім того, пішла паніка і серед місцевого населення великих міст, тому що ніхто не хоче просто так йти служити, а тим паче йти на війну", - сказав Скібіцький.

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін підписав 25 серпня указ про збільшення чисельності збройних сил від 1,9 до 2 млн 39 тис. осіб. Цей документ набуде чинності від 1 січня 2023 року.

Деякі експерти вважають, що такий крок президента РФ – це чистий популізм. Вони також впевнені, що це не допоможе російській армії досягти успіхів у війні.

Навіщо Путін збільшує армію та чи є стабілізація на війні

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