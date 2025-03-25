Чи допоможуть РФ ядерні удари здобути перевагу на полі бою – британський експерт пояснив

Ядерні удари не дадуть Росії переваги на полі бою і не принесуть Путіну жодної вигоди.

Таку думку висловив британський аналітик з питань безпеки та оборони Майкл Кларк, передає Sky News.

"Тактична ядерна зброя – щоб мати будь-яку перевагу на полі бою, їм потрібно буде використати шість або вісім ядерних одиниць, щоб отримати будь-яку перевагу на полі бою", – каже він, пояснюючи це тим, що Україна "таке велике місце, а сили розпорошені".

На думку експерта, якби Путін застосував би ядерну зброю, то він міг би "втратити свого союзника – Китай.

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Жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, немає, наголошує Кларк.

"Моя остання інформація від людей, які можуть знати, полягає в тому, що росіяни не зробили нічого, що вказувало б на те, що вони активують будь-які зі своїх ядерних сил, зокрема тактичні ядерні сили. Їм знадобився деякий час, щоб запустити систему – пару тижнів, – і нічого не сталося, що вказувало б на те, що вони ближчі до цього, ніж два роки тому", – сказав він.

Нагадаємо, раніше в Sky News повідомляли, що Росія нібито працює над новим супутником для перенесення ядерної зброї.

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