Чи досі Курськ є тією "картою", яку Україна може розігрувати: Сибіга дав відповідь

Андрій Сибіга закликає орієнтуватись на офіційні заяви нашого генерального штабу і нашого головнокомандувача, який дає поточну картину, і її динаміку розвитку.

Російське місто Курськ і надалі залишається для України важливим чинником у досягненні відповідних домовленостей щодо встановлення справедливого миру.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв'ю "РБК-Україна", відповідаючи на запитання, чи є для нас Курськ, у термінології президента США Дональда Трампа, досі "картою", яку ми можемо розігрувати.

"Давайте орієнтуватись на офіційні заяви нашого генерального штабу і нашого головнокомандувача, який дає поточну картину, і її динаміку розвитку. Так, Курськ і надалі залишається важливим чинником у досягненні відповідних домовленостей щодо встановлення справедливого миру", – сказав Сибіга.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров спростував повідомлення про нібито потрапляння в оточення українських військових в Курській області РФ. Він підкреслив, що це продовження російської пропаганди.

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