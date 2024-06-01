Чи достатньо військ у Росії, щоб піднімати ставки: британський полковник оцінив ймовірність перетину Сувальського коридору

Щодо зустрічей Путіна у Білорусі, то насправді вони мало що означають, тому що Білорусь досі немає повноцінної армії, вважає Глен Грант.

Територія Сувальського коридору – надзвичайно складний шматок землі, тому противнику там буде непереливки.

Таку думку висловив полковник британської армії у відставці, відомий військовий експерт Глен Грант в етері "Еспресо".

"Щодо зустрічей Путіна у Білорусі, то насправді вони мало що означають, тому що Білорусь досі не має повноцінної армії. Якщо говорити про якість бійців, то там максимум - колишні охоронники нічних клубів. Так, у них знайдеться кілька хороших солдатів, але це зовсім нічого у порівнянні з тією кількістю солдатів, яку мають західні країни, зокрема Польща, Литва, не кажучи вже про війська, що стоять за ними у Швеції та Фінляндії", – прокоментував полковник британської армії у відставці.

За його словами, Білорусь не є серйозним гравцем у цій грі, а якщо вони дійсно думають про перетин Сувальського коридору, їм буде непереливки, тому що це надзвичайно складний шматок землі.

"Я вже багато разів про це писав і говорив. Все дуже просто, якщо Білорусь на це наважиться, то автоматично втягне себе у війну. І що тоді? Особливо зважаючи на географічну локацію Білорусі, яка оточена і НАТО, і Україною. Аби вийти з Сувальського коридору, росіянам знадобиться кожен солдат, який там є. Американська бригада просто зайде ззаду, закриє порт і захопить усі засоби протиповітряної оборони. Отже, у Росії недостатньо військ, щоб зараз піднімати ставки", – підкреслив Глен Грант.

Сувальський коридор / Фото: Вікіпедія

Нагадаємо, у березні військовий експерт Дмитро Снєгирьов висловив думку, що Кремль всерйоз розглядає можливість захоплення Сувальського коридору та намагається створити "ракетний дах" над можливим місцем прориву.

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