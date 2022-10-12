Чи дотиснув Путін Лукашенка: чому активізувалися удари по Україні з території Білорусі

Удари по Україні з території Білорусі можуть свідчити про підсилення тиску з боку Кремля на керівництво Білорусі стосовно виконання зобов'язань, які самопроголошений президент Республіки Олександр Лукашенко взяв на себе щодо участі у так званій "спеціальній військовій операції". Щоб врешті дотиснути його до участі у війні проти України, щоб він дав наказ про участь у війні білоруських військових.

Таку думку висловив військовий експерт Валерій Рябих.

"Не виключаю, що такий наказ може бути не виконаний. Ймовірність цього висока. Річ у тім, що білоруські військові не мають особливої мотивації для участі у війні проти України. Крім того, менталітет білоруських військових все ж має відмінності від менталітету росіян, зрощених на імперській моралі. А ігнорування такого наказу буде рівнозначне падінню білоруського режиму", - додав експерт.

Що потрібно Україні для протиракетної оборони

За його словами, Україна на усіх можливих майданчиках наполягає на тому, що потребує більше ППО та ПРО. Зокрема, вони необхідні, щоб знищити російську ядерну ракету, якщо Кремль все ж зважиться застосувати ядерну зброю.

"У нас є системи, розраховані на збиття окремих видів ракет. Але для забезпечення протиракетної оборони потрібні трохи інші зразки. По окремих видах ракет, на жаль, ППО досі не досягає стовідсоткової ефективності", - сказав експерт.

Проте, на думку Рябих, на тлі ядерних погроз РФ Україні потрібно актуалізувати можливість отримання систем протиракетної оборони.

В першу чергу, йдеться про американську ПРО. Річ у тім, що NASAMS - система короткого радіуса дії, забезпечує збиття цілей на невеликих відстанях. Але ракети повинні знищуватися на траєкторії підльоту. Для цього застосовуються системи ПРО середнього й дальнього радіуса дії. Наприклад, такі як Patriot. Їх у ЗСУ поки що немає.

Лукашенко і Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ: що відомо

Президент Росії Володимир Путін і самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ. Лукашенко заявив про військову загрозу для своєї країни і звинуватив Україну в підготовці наступу.

Водночас, у Генеральному штабі Збройних сил України запевнили, що сьогодні немає ознак формування наступального військового угруповання на території Білорусі, хоча Лукашенко і продовжує надавати Путіну плацдарм для ударів по Україні. Крім того, РФ перекидає до Білорусі іранські дрони-камікадзе Shahed-136, а білоруський оборонно-промисловий комплекс вже задіяно в ремонті російської техніки, пошкодженої під час бойових дій.

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