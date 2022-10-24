Чи доведеться українцям тижнями сидіти без світла: в "Укренерго" відповіли

Голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький запевнив, що попри обстріли РФ енергосистеми України, українці навряд чи будуть без світла тижнями або місяцями.

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Кудрицький запевнив, що попри масовані обстріли і атаки Росії ситуація із енергосистемою України є контрольованою. За його словами, станом на зараз "важко уявити апокаліптичний сценарій", який передбачатиме довготривале відключення світла.

"Якщо виходити навіть з нинішньої ситуації, наша енергосистема все ще цілісна і контрольована Диспетчерським центром "Укренерго". Ми поки що далекі від апокаліптичного сценарію. Я навіть не знаю, наскільки цей апокаліпсис реалістичний", - сказав він.

Ситуація із електропостачанням

Зауважимо, що після масованих російських атак на підприємства критичної інфраструктури України ситуація з електропостачанням в Україні є складною. Громадян закликають максимально скоротити електроспоживання.

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Насамперед енергетики закликають: у пікові години увечері та вранці звести його до мінімуму електроспоживання, а також не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.

Станом на 10:42 24 жовтня у Києві за розпорядженням НЕК "Укренерго" розпочалися стабілізаційні відключення світла.

Тим часом у місті Ірпінь під Києвом вчора, 23 жовтня, у багатьох будинках понад 11 годин не було світла.

Нагадаємо, голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що графіки віялових відключень електроенергії зроблять справедливішими для споживачів, щоб не було сильних перекосів.

Як повідомлялося, в Інституті вивчення війни вважають, що Росія ударами по енергетичних об'єктах намагається змусити Україну більше вкладатися в захист і відволіктися від контрнаступу.

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